Jabeur als erste Tennisspielerin aus Afrika im Finale

New York (dpa)

Ons Jabeur hat als erste Tennisspielerin das Finale der diesjährigen US Open in New York erreicht. Die 28-Jährige aus Tunesien gewann in der Nacht zu Freitag gegen die Französin Caroline Garcia überraschend deutlich mit 6:1, 6:3 und spielt wie schon zwei Monate zuvor in Wimbledon im Endspiel um ihren ersten Grand-Slam-Titel. Das einseitige Match dauerte gerade einmal 1:06 Stunden. Das Wimbledon-Finale verlor sie gegen Jelena Rybakina.

Von dpa