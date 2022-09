Keine weiteren Nadal-Auftritte beim Laver Cup

London (dpa)

Der Spanier Rafael Nadal wird beim Laver Cup in London nicht mehr antreten. Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner hat nach dem Abschied von Roger Federer beschlossen, so schnell wie möglich zu seiner Frau zurückzukehren. In den kommenden Wochen erwartet das Paar die Geburt des ersten Kindes.

Von dpa