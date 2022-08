Marterer qualifiziert sich für US Open

New York City (dpa)

Der deutsche Tennisspieler Maximilian Marterer hat sich für das Hauptfeld der US Open qualifiziert. Der gebürtige Nürnberger bezwang in der dritten und letzten Qualifikationsrunde für das Grand-Slam-Turnier in New York den Italiener Ricardo Bonadio mit 6:4, 6:3.

Von dpa