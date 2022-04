Nadal kündigt Comeback bei Turnier in Madrid an

Kündigte seine Rückkehr beim Masters vom 1. bis 8. Mai in Madrid an: Rafael Nadal in Aktion.

«Auch wenn die Vorbereitungszeit knapp war, will ich unbedingt zu Hause spielen», schrieb der Weltranglisten-Vierte. Nadal hatte wegen eines Ermüdungsbruchs in einer Rippe einen Monat lang pausiert. Er werde versuchen, es so gut wie möglich zu machen, versprach er in seinem Post. «Wir sehen uns in Madrid.»

Nadal hatte zum Jahresbeginn bei den Australian Open seinen insgesamt 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Damit ist der ehemalige Weltranglisten-Erste Rekordhalter vor dem Serben Novak Djokovic und dem Schweizer Roger Federer, die jeweils 20 Grand-Slam-Siege gefeiert haben.