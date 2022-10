Österreicher Thiem beendet seine Saison

Wien (dpa)

Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat seine Saison vorzeitig beendet. Mit 3:6, 3:6 unterlag der frühere US-Open-Sieger im Achtelfinale beim ATP-Turnier in Wien dem Russen Daniil Medwedew und kündigte danach etwas überraschend an, keine Turniere mehr in diesem Jahr spielen zu wollen.

Von dpa