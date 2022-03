Osakas andere Wertschätzung: Habe es erwartet, zu gewinnen

«Es ist echt lustig, letztes Jahr habe ich es hier auch ins Viertelfinale geschafft», sagte die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste nach ihrem Achtelfinal-Sieg beim Masters in Miami. «Das war, nachdem ich in Australien gewonnen habe, und ich war nicht so dankbar. Ich habe es irgendwie erwartet, zu gewinnen», sagte die 24 Jahre alte Japanerin nach dem 6:3, 6:4 gegen Alison Riske aus den USA. Osaka hatte in den vergangenen Monaten immer wieder längere Pausen gemacht und über die mentale Belastung gesprochen. In der Weltrangliste steht sie derzeit auf Rang 77.

Im Viertelfinale, ihrem erst zweiten auf der WTA-Tour seit jenem vor einem Jahr, trifft Osaka auf Danielle Collins aus den USA.