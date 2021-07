Petkovic im Finale des Hamburger Tennisturniers

Andrea Petkovic steht am Sonntag im Endspiel des WTA-Tennisturniers Hamburg European Open. Dort trifft die Darmstädterin auf die rumänische Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse.

Die 33 Jahre alte Darmstädterin besiegte im Halbfinale die zwölf Jahre jüngere Dortmunderin Jule Niemeier mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:5.

Anderthalb Monate zuvor beim WTA-Turnier in Straßburg hatte Niemeier in der Qualifikation Petkovic in drei Sätzen ausgeschaltet. Turnierbotschafterin Petkovic hatte eine Vorahnung, was ihr gegen Niemeier drohen würde. «Ich habe oft mit Jule trainiert. Sie hat mir dabei den Hintern versohlt», sagte Petkovic am Abend zuvor.

Im ersten Satz konnte sich die erfahrene «Petko», die gelegentlich die ZDF-«Sportreportage» moderiert, im Tiebreak behaupten. Das ausgeglichene Match bei der mit 250 000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung blieb umkämpft. Zwei Matchbälle vergab die 37 Ränge in der Weltrangliste besser platzierte Petkovic, nutzte nach 3:02 Stunden aber die Chance zum schwer erkämpften Erfolg. Petkovics letzter Turniersieg war im Februar 2015 in Antwerpen.

Eine große Überraschung ist der Einzug Ruses in Finale. Die Rumänin stoppte die an Nummer eins gesetzte Ukrainerin Dajana Jastremska mit 2:6, 6:1, 6:4. Dabei sah es im ersten Satz nach einer klaren Niederlage für die 154. der Weltrangliste aus. Gegen die an Nummer 38 geführte Jastremska hatte Ruse nicht viel zu melden. In den folgenden Sätzen zeigte sie jedoch ein anderes Gesicht und holte sich nach rund zwei Stunden den Sieg.