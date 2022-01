Pressestimmen zum Sieg Nadals bei den Australian Open

Spanien:

«As»: «Rafa Nadal hat bei den Australian Open 2022 eine der größten Heldentaten in der Geschichte des Sports vollbracht. Vor vier Monaten ging er noch an Krücken und mit dem linken Bein in Gips, und an diesem Sonntag ist er bereits der Größte aller Zeiten im Männertennis, zumindest, wenn es nach der Zahl der Grand-Slam-Titel geht.»

«Marca»: «Rafael Nadal hat erneut Geschichte geschrieben, indem er zwei Sätze gegen Daniil Medwedew im Finale der Australien Open aufholte und seinen 21. Grand-Slam-Titel holte (...) Nadal gab im (Stadion) Rod Laver eine wahre Darbietung sowohl an Spiel als auch an Epik. Denn vor nur wenigen Wochen wusste er noch nicht einmal, ob er spielen konnte.»

«El Mundo Deportivo»: «Epische Aufholjagd Nadals. Der größte Champion der Geschichte! (...) Mit 35 führte er eine Aufholjagd gegen einen zehn Jahre jüngeren Spieler an, wie sie im goldenen Buch des Tennis und des Sports stehen bleiben wird.»

Großbritannien:

«Daily Mail»: «Rafael Nadals unglaubliches Australian-Open-Comeback weckt Erinnerungen an seinen Sieg über Roger Federer in Wimbledon 2008... und verpasst Novak Djokovic einen weiteren Nasenhieb.»

«The Sun»: «Rafael Nadal ist zum erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des Männer-Profitennis geworden - dank eines der größten Comebacks seiner sensationellen Karriere.»

«The Guardian»: «Rafael Nadals Körper mag knirschen, aber seine Begierde bleibt ungedämpft. Der 35-Jährige war in Bestform, um seinen 21. Grand-Slam-Titel zu gewinnen, und es mag noch mehr geben, trotz seiner Verletzungsgeschichte.»

Italien:

«La Gazzetta dello Sport»: «Nadal, du bist unsterblich! Er schlägt Medwedew in einer Aufholjagd und holt seinen 21. Grad Slam.»

«Corriere dello Sport»: «Historischer Erfolg für den spanischen Tennisspieler: mit 35 Jahre ist das der 90. Titel, und vor allem ist er der erste Tennisspieler der Geschichte, der 21 Grand Slams gewinnt. Ein unglaublicher Befreiungsschlag für Nadal, der in den vergangenen Monaten Gefahr lief, sich ganz aus dem Sport zurückziehen zu müssen.»

Frankreich:

«L'Équipe»: «Nadal wie von einem anderen Planeten. Er hat die Flamme zu den höchsten Höhen des Himmels von Melbourne erhoben.»

Österreich:

«Kronen Zeitung»: «Der Spanier Rafael Nadal hat am Sonntag das Kunststück zuwege gebracht und sich mit dem Sieg bei den Australian Open auch den Rekord an Major-Triumphen gesichert. »

Schweiz:

«Blick»: «Nach einem flauen Start mit dem Fokus auf der unrühmlichen Causa Novak Djokovic finden die Australian Open ein sportlich würdiges Ende, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der 35-jährige Rafael Nadal – nach Fuß-OP und monatelanger Pause ohne große Erwartungen auf die Tour zurückgekehrt – schreibt Tennis-Geschichte.»

Australien:

«Herald Sun» «König Rafa. (...) Der Herrscher - Der spanische Stier nun der GOAT nach einem Comeback für die Ewigkeit in einem der besten Aus-Open-Finals.»