Pütz gewinnt Doppel-Titel in Paris

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Davis-Cup-Endrunde zeigt sich Doppelspezialist Tim Pütz in Topform. An der Seite seines neuseeländischen Tennis-Partners Michael Venus gewann der 33-Jährige den Titel beim Masters-1000-Event in Paris.

Im Finale setzten sich Pütz und Venus gegen das französische Duo Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut im Match-Tiebreak mit 6:3, 6:7 (4:7), 11:9 durch. Pütz bleibt damit in Endspielen ungeschlagen. Es war der sechste Doppel-Titel seiner Karriere und der erste bei einem Masters-1000-Turnier. In diesem Jahr konnte Pütz bereits vier Titel gewinnen.

Im Davis Cup wird der Frankfurter an der Seite von Kevin Krawietz spielen. Die deutsche Mannschaft trifft in der Gruppenphase in Innsbruck auf Serbien und Österreich. Außer Pütz und Krawietz gehören Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Peter Gojowczyk zum Team von Bundestrainer Michael Kohlmann. Olympiasieger Alexander Zverev ist nicht dabei, er beendet seine Saison nach den ATP Finals in Turin.