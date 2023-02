Revanche geglückt: Norrie gewinnt Rio Open

Siegte in Rio: Cameron Norrie.

In einer hart umkämpften Partie siegte Norrie nach mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten mit 5:7, 6:4 und 7:5. «Es ist etwas ganz Besonderes, einen Spieler wie Alcaraz zu schlagen», sagte Norrie, der erst zum zweiten Mal ein ATP-Turnier auf Sand gewann.

Alcaraz und Norrie waren sich bereits zuvor im Endspiel von Buenos Aires gegenübergestanden, in Argentinien hatte noch Alcaraz mit 6:3 und 7:5 gesiegt. Die Revanche in Rio glückte Norrie auch deshalb, weil Alcaraz ab Mitte des zweiten Satzes Probleme am rechten Oberschenkel hatte und behandelt werden musste.