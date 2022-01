Rumänin Simona Halep gewinnt Turnier in Melbourne

Die Rumänin Simona Halep hat das Tennis-Turnier in Melbourne gewonnen.

Eine Woche vor dem Start der Australian Open setzte sich die frühere Weltranglisten-Erste im Endspiel gegen Veronika Kudermetowa aus Russland klar mit 6:2, 6:3 durch. Für die 30-Jährige war es der erste Titel seit Mai 2020, als sie das Turnier in Rom gewann. Wegen einiger Verletzungen ist Halep in der Weltranglisten-Erste bis auf Platz 20 zurückgefallen. Die Australian Open beginnen am 17. Januar.