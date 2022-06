Serena Williams hat Hund nach Nadal benannt

«Ich war immer ein Rafa-Fan. Ich habe meinen Hund nach ihm benannt», erzählte die 40 Jahre alte Amerikanerin beim Rasen-Klassiker in Wimbledon und sagte mit einem Lächeln über ihren Hund: «Er ist so süß. Ich vermisse den kleinen Kerl.»

In ihrer Karriere hat Williams bislang 23 Grand-Slam-Titel gewonnen, einen mehr als der vier Jahre jüngere Spanier. «Ich habe immer zu Rafa gehalten. Es war wirklich inspirierend, was er dieses Jahr getan hat. Und er hat noch viel mehr vor.» Nadal hat diese Saison bislang die Australian Open und French Open gewonnen und zählt auch in Wimbledon trotz chronischer Fußprobleme zu den Mitfavoriten.