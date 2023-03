Struff erreicht zweite Runde in Indian Wells

Der 32-Jährige gewann nach ganz schwachem ersten Satz gegen den Franzosen Quentin Halys 1:6, 6:3 und 6:3. In der zweiten Runde trifft der Warsteiner nun auf den an Nummer 17 gesetzten Amerikaner Tommy Paul. Bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien stehen damit drei deutsche Herren in der zweiten Runde.

Vor Struff hatte sich bereits Oscar Otte durchgesetzt. Er spielt als nächstes gegen den Russen Karen Chatschanow. Olympiasieger Alexander Zverev hatte ein Freilos und trifft in der zweiten Runde auf Pedro Cachin aus Argentinien.