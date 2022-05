Swiatek bei French Open im Achtelfinale - Badosa raus

Topfavoritin Iga Swiatek hat bei den French Open das Achtelfinale erreicht. Die 20 Jahre alte Polin gewann in Paris gegen Danka Kovinic aus Montenegro mit 6:3, 7:5 und feierte damit ihren 31. Sieg in Serie.

Das letzte Mal verlor Swiatek im Februar beim Turnier in Dubai gegen Jelena Ostapenko eine Partie.

Mitfavoritin Paula Badosa ist hingegen von einer Verletzung gestoppt worden. Die an Nummer drei gesetzte Spanierin musste in ihrem Drittrundenspiel gegen die Russin Veronika Kudermetowa beim Stand von 3:6, 1:2 aufgeben. Damit steht in Swiatek nur eine Top-Ten-Spielerin im Achtelfinale.