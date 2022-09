Swiatek und Jabeur erreichen Finale

New York (dpa)

Nach der Tunesierin Ons Jabeur hat auch Iga Swiatek aus Polen das Finale der US Open erreicht. Die Weltranglisten-Erste setzte sich in ihrem Halbfinale in der Nacht zu Freitag gegen die Belarussin Aryna Sabalenka mit 3:6, 6:1, 6:4 durch und zog zum dritten Mal in ein Grand-Slam-Endspiel ein. Dort trifft sie am Samstag auf Ons Jabeur, die sich kurz zuvor gegen die Französin Caroline Garcia nach nur 66 Minuten überraschend deutlich mit 6:1, 6:3 durchgesetzt hatte und nun als erste Spielerin aus Afrika in der Profi-Ära im Finale der US Open steht.

Von dpa