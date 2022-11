Tatjana Maria fällt für Relegation aus

«Leider muss ich mitteilen, dass ich nächste Woche nicht mit den Mädels für Deutschland spielen kann», hieß es im Post der Wimbledon-Halbfinalistin: «Ich bin enttäuscht, dass ich nicht dabei sein kann, aber ich wünsche den Mädels viel Glück für nächste Woche.» Sie brauche «ein paar Wochen Behandlung».

Das Team um Jule Niemeier soll die deutschen Tennis-Damen in der Relegation in Kroatien vor dem Abstieg aus der Weltgruppe bewahren. Aufgrund ihrer Babypause fehlt auch die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber. Teamchef Rainer Schüttler hatte für die Partie am 11. und 12. November in Rijeka bereits Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Nachwuchshoffnung Eva Lys nominiert.

Die Qualifikation für die Finalrunde des Mannschaftswettbewerbs, der lange Fed Cup hieß, hatte die DTB-Auswahl verpasst. Nur mit einem Sieg in Kroatien bleibt die Mannschaft in der Weltgruppe, ansonsten steigt das Team des Deutschen Tennis Bundes ab.