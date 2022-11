Tennisstar Alexander Zverev fehlt bei «Wetten, dass..?»

Er wäre «liebend gerne» dabei gewesen, sagte er per Videogruß. «Wetten, dass..?» sei seine «absolute Lieblingssendung». Jedoch sei er vor ein paar Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Den Kandidaten wünschte er viel Erfolg. «Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr live dabei sein kann.» Dieses Mal wollte er nun von der Couch aus die Show mitverfolgen.

Nach seiner schweren Fußverletzung plant Zverev eigentlich noch in diesem Jahr sein Comeback. Zwar wird die deutsche Nummer eins nicht bei der Davis-Cup-Endrunde Ende dieses Monats in Malaga für Deutschland spielen, der 25-Jährige will aber im Dezember an einigen Show-Events teilnehmen. Läuft bei diesen Auftritten trotz der jetzigen Corona-Infektion alles nach Plan, will Zverev nach Weihnachten am neuen United Cup in Australien teilnehmen. Bei dem Teamwettbewerb (29. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023) spielen Damen und Herren zusammen.