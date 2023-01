Tennisstar Djokovic verliert im Doppel in Adelaide

Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger musste sich beim ATP-Turnier in Adelaide im Doppel mit seinem kanadischen Partner Vasek Pospisil gegen Gonzalo Escobar (Ecuador) und Tomislav Brkic (Bosnien und Herzegowina) mit 6:4, 3:6 und 5:10 geschlagen geben.

Einen deutlich höheren Stellenwert hat für Djokovic der Einzel-Wettbewerb beim mit 642.735 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier. Dort trifft der 35-Jährige zum Auftakt am Dienstag auf den Franzosen Constant Lestienne. Der an Nummer eins gesetzte Djokovic nutzt das Turnier als Vorbereitung auf die am 16. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne.

«Es ist großartig, wieder in Australien zu sein», hatte der Serbe nach seiner Ankunft in der vergangenen Woche gesagt. Beim ersten Spiel wurde Djokovic von den Fans positiv empfangen, es gab laute «Novak, Novak»-Anfeuerungen. Hinterher erfüllte der neunmalige Australian-Open-Gewinner zahlreiche Autogrammwünsche.

Vor einem Jahr hatte Djokovic wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus noch vor seinem ersten Spiel bei den Australian Open das Land verlassen müssen. Zuvor war sein Visum annulliert und eine Einreisesperre von drei Jahren verhängt worden. Das Einreiseverbot wurde von den australischen Behörden inzwischen aufgehoben.