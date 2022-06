Viertelfinal-Aus für Altmaier auf Mallorca

Dennoch konnte Altmaier kurz vor dem am 27. Juni beginnenden dritten Grand-Slam-Turnier der Saison ein positives Fazit ziehen. Bei den Rasen-Veranstaltungen in Stuttgart und Halle war er zuvor beide Male bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Auf Mallorca feierte er nun seine ersten beiden Siege auf Rasen in diesem Jahr.