Vorjahresfinalist Ruud bei French Open weiter auf Kurs

Hat das Achtelfinale der French Open erreicht: Casper Ruud in Aktion.

Der 24 Jahre alte Tennisprofi aus Norwegen gewann seine Drittrundenpartie nach Startschwierigkeiten gegen den Chinesen Zhang Zhizhen mit 4:6, 6:4, 6:1, 6:4. Ruud ist beim Sandplatzklassiker in Paris an Position vier gesetzt. Am Freitag hatten bereits der topgesetzte Spanier Alcaraz und der Serbe Djokovic ebenso wie Stefanos Tsitsipas aus Griechenland die Runde der besten 16 erreicht.

Ruud hatte im Vorjahresendspiel gegen Rafael Nadal bei dessen 14. French-Open-Triumph verloren. Der Spanier fehlt verletzungsbedingt und war am Freitagabend am linken Hüftbeuger operiert worden.