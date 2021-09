Zverev gewinnt bei Laver Cup - Europa führt mit 7:1

Damit sicherte Zverev dem Team Europa eine 7:1-Führung im Vergleich mit dem Team Welt. Am Vortag hatte der 24-Jährige zusammen mit dem Italiener Matteo Berrettini gegen Isner und Denis Shapovalov (Kanada) mit 6:4, 6:7 (2:7) und 1:10 verloren.

Im ersten Spiel des zweiten Tages hatte Stefanos Tsitsipas aus Griechenland mit 6:3 und 6:4 gegen den Australier Nick Kyrgios gewonnen und die Führung der Europa-Auswahl auf 5:1 ausgebaut.

Beide Teams bestehen jeweils aus sechs Profis und einem Ersatzmann. An jedem der drei Tage finden drei Einzel und ein Doppel statt. Am Freitag ist ein Sieg einen Punkt wert, am Samstag gibt es zwei Zähler pro Partie und am Sonntag drei. Wer insgesamt 13 von 24 Punkten gesammelt hat, gewinnt den Laver Cup. Im Vorjahr war das Event wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. 2019 triumphierte das Team aus Europa, Zverev holte mit dem Sieg im Einzel über den Kanadier Milos Raonic die entscheidenden Zähler.

Mit Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic fehlen in diesem Jahr die drei langjährigen Superstars der Branche wegen Verletzungen oder Erschöpfung.