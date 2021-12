Rodler Ludwig verpasst dritten Sieg in Serie

Rennrodler Johannes Ludwig hat beim dritten Weltcup in Sotschi den dritten Einzelsieg in Folge verpasst, behält aber die Führung im Gesamtweltcup.

Weltcup in Krasnaja Poljana

Verpasste in Krasnaja Poljana seinen dritten Sieg in Serie: Johannes Ludwig.

Der 35 Jahre alte Oberhofer fuhr am Samstag auf Rang zwei hinter dem Letten Kristers Aparjods. Ludwig, der zur Halbzeit auf Platz vier gelegen hatte, verbesserte sich in Bahnrekordzeit im zweiten Durchgang und verfehlte den Sieg nur knapp.

«Ich bin mit dem zweiten Platz superhappy. Es waren Kleinigkeiten, die über den Sieg entschieden haben, von denen waren es im ersten Durchgang bei mir aber ein paar zu viel», sagte Ludwig.

Dritter wurde der Italiener Dominik Fischnaller. Der zweimalige Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden fuhr dank einer stark verbesserten zweiten Fahrt von Rang zwölf auf sechs. Max Langenhan wurde Siebter. Die weiteren deutschen Fahrer verpassten die Top Ten: Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) wurde 21., Chris Eißler (Zwickau) beendete das Rennen als 22.

Am nächsten Wochenende starten die Rodler beim vierten Weltcup der Saison in Altenberg erstmals in Deutschland.