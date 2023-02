Skeleton-Weltmeisterin Kreher in Innsbruck auf Rang sieben

Die deutschen Skeleton-Pilotinnen sind beim Weltcup in Innsbruck/Igls deutlich am Podest vorbeigefahren.

Skeleton-Pilotin Susanne Kreher in Aktion.

Überraschungs-Weltmeisterin Susanne Kreher hatte auf dem Olympia-Eiskanal als Siebte 0,57 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Niederländerin Kimberley Bos. Rekordweltmeisterin Tina Hermann landete auf Platz zehn vor Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise.

«Eigentlich war es ein guter Tag, ich bin zweimal persönliche Startbestzeit gelaufen, auch die Fahrten waren die beste der Woche. Ich bin aber zu sehr auf Sicherheit gefahren, da hat mir der Speed gefehlt. Die Platzierung ist daher ein bisschen schade», sagte Kreher.

Hermann haderte mit ihrem schlechten Start und einigen Patzern in den Läufen. «Da habe ich mich über die Fahrspur geärgert, denn es wäre definitiv mehr drin gewesen». Dennoch bleibt sie vor dem Weltcupfinale in der kommenden Woche im lettischen Sigulda die Führende in der Gesamtwertung.