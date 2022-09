Biovolen Kressesalbe: Die beste Creme gegen Altersflecken?

Wenn etwas das wahre Alter verrät, dann sind es Altersflecken. Sie entstehen bei den meisten Menschen ab ca. 40 Jahren und häufen sich im Dekolleté, auf den Händen und im Gesicht. Besonders im Gesicht sind die Flecken kaum zu übersehen und veranlassen Betroffene dazu, sie entweder zu überschminken oder loszuwerden. Ursache für die Altersflecken ist die Sonne. Die UV-Strahlen bräunen die Haut und beschädigen sie zugleich. So bleiben nach vielen Jahren der UV-Wirkung dunkle Pigmentflecken zurück.

Cremes und Salben mit den richtigen Inhaltsstoffen sind eine einfache und gleichzeitig wirksame Methode zur Behandlung von Altersflecken. Besonders gefragt ist die Biovolen Aktiv Kressesalbe mit Kresse-Extrakt. Die Anti Aging Creme des Herstellers Evertz Pharma GmbH basiert auf der natürlichen, potenziell aufhellenden Wirkung der Gartenkresse. Die Erfahrungen von Kunden im Netz sind überzeugend. Lesen Sie hier, ob das Produkt auch im Test überzeugen kann.

Wie wirkt Biovolen Kressesalbe?

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe ist ein Anti Aging Produkt aus der Biovolen Hautpflegereihe, welches für die Anwendung bei Altersflecken entwickelt wurde. Beim Wirkstoff handelt es sich um ein Extrakt aus Kresse, das biotechnologisch aus der Pflanze hergestellt wird. Die Salbe enthält neben Kresse-Extrakt außerdem verschiedene Öle und Pflegestoffe, die die reife Haut als Tages- und Nachtcreme mit Feuchtigkeit versorgen.

Altersflecken sind Pigmentansammlungen unter der Haut. Sowohl das Hautpigment Melanin, als auch das sogenannte Alterspigment Lipofuszin häufen sich bei der sonnengeschädigten Haut innerhalb vieler Jahre an. Damit das nicht passiert, muss die Bildung dieser Pigmente verhindert werden und dabei kann Kresse helfen.

Das Extrakt enthält die sekundären Pflanzenstoffe Sulforaphan und Genistein. Beide Stoffe besitzen eine stark antioxidative Wirkung, die zur Bekämpfung von Altersflecken nützlich ist. Forscher haben bei in vitro Untersuchungen herausgefunden, dass die Antioxidantien die Melaninbildung verringern können. Die Stoffe hemmen ein Enzym, das die Produktion des Pigments einleitet. Die zellschützende Wirkung des Kresse-Extrakts bewahrt die Zellen in der Haut außerdem vor dem frühzeitigen Alterungsprozess, der u.a. durch UV-Strahlen ausgelöst wird.

Für die notwendige Pflege der Haut sind viele glättende und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe enthalten. Damit wird die Anti Aging Wirkung der Biovolen Kressesalbe ergänzt und es ist laut Hersteller kein weiteres Produkt zur Pflege der reifen Haut notwendig. Folgende Effekte lassen sich für die Salbe also zusammenfassen:

Vorbeugung von Pigmentstörungen bzw. Altersflecken

selektive Aufhellung der Altersflecken möglich

Anti Aging Wirkung durch Antioxidantien und Vitamine

Durchfeuchtung der Haut

Minimierung von Trockenheitsfältchen

weiches, gepflegtes Hautgefühl

Für wen ist die Biovolen Kressesalbe gedacht?

Altersflecken betreffen über 90 Prozent der Menschen ab 60 Jahren, vollkommen unabhängig vom Geschlecht. Die meisten Menschen gehen im Laufe ihres Lebens zu leichtsinnig mit der Sonne und ihren Gefahren um und das führt dazu, dass sich schon früh die ersten Pigmentflecken im Gesicht oder auf den Armen bilden.

Biovolen Kressesalbe ist für die Anwendung bei bestehenden Altersflecken und zur Vorbeugung neuer Flecken gedacht. Am besten wirkt die Salbe als vorbeugende Hautpflege zusammen mit einem wirksamen Sonnenschutz. Die Aktiv Kressesalbe kann sowohl von Männern, als auch von Frauen verwendet werden. Als Anti Aging Salbe kann sie bereits präventiv zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr benutzt werden, denn da setzt die natürliche Hautalterung bei den meisten Menschen ein.

Der Vorteil der Biovolen Kressesalbe ist die Kombination aus dem selektiv wirkenden Kresse-Extrakt und den Pflegestoffen. So werden zwei Funktionen in einem Produkt vereint - die Feuchtigkeitsversorgung der Haut und die Reduktion von Altersflecken. Somit ist die Biovolen Kressesalbe das ideale Pflegeprodukt für all die, denen morgens wenig Zeit für eine ausgiebige Hautroutine bleibt.

Erfahrungen und Kundenmeinungen

Viele Menschen nutzen Erfahrungs- und Testbericht von echten Kunden und Anwendern, um sich vor dem Kauf genauer zu informieren. Auch wir haben uns die Kundenbewertungen zur Aktiv Kressesalbe genauer angesehen. Dafür haben wir uns einen Überblick über die verschiedenen Bewertungsplattformen verschafft, wie z.B. Online-Apotheken, Google und der Online-Shop des Herstellers. Im Netz findet man zahlreiche Erfahrungen und Meinungen von Anwendern, aber auch offizielle Testberichte wie z.B. vom TÜV. Auch bei der Suche nach Selbsttests mit Vorher-Nachher-Bildern wird man fündig.

Insgesamt ist das Feedback zur Biovolen Kressesalbe überall gut oder sogar sehr gut. Die meisten Bewertungen sind positiv und in den Erfahrungen berichten die Anwender über ihre unterschiedlichen Ergebnisse mit der Salbe. Der Hersteller bietet Käufern eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie an, sodass jeder die Kressesalbe ausgiebig testen kann. Das wird von vielen Anwendern als positiv eingestuft. Einige haben das Angebot auch in Anspruch genommen.

Aus den Erfahrungen geht hervor, dass die meisten Frauen und teilweise auch Männer nach ca. 2-3 Wochen der regelmäßigen Anwendung erste Unterschiede erkennen können. Das heißt, dass die Intensität einiger Pigmentflecken nachlässt und der Teint insgesamt ebenmäßiger erscheint. Auch die Pflegewirkung der Salbe überzeugt die Anwender. Die Kressesalbe zieht schnell in die Haut ein und durchfeuchtet sie, ohne dass ein fettiger Film auf der Haut verbleibt.

Biovolen Kressesalbe im Test: Kann Sie im Vorher-Nachher-Vergleich überzeugen?

Für einen Vorher-Nachher-Vergleich wird ein Anwendungstest mit einer echten Testperson durchgeführt. Der Name der Dame lautet Manuela*, sie ist 58 Jahre alt. Manuela hat bereits seit vielen Jahren zahlreiche Altersflecken, die sich vor allem in ihrem Gesicht und an den Händen befinden. Sie selbst sagt, dass Sonnenschutz bis zu ihrem 40. Lebensjahr kein großes Thema war. Dementsprechend schnell und stark haben sich die Flecken dann ausgebreitet.

Manuela hat die Salbe 1-2 täglich großflächig auf das gesamte Gesicht und auch auf die Hände aufgetragen, so wie vom Hersteller empfohlen. Zusätzlich hat sie weiterhin einen Sonnenschutz verwendet und ihre sonstige Hautpflegeroutine beibehalten.

Der erste Eindruck war positiv. Die Biovolen Kressesalbe hat der Testperson zufolge einen angenehmen und nicht aufdringlichen Duft und lässt sich gut auf der Haut verteilen. Die ersten Unterschiede konnte Manuela nach rund 3 Wochen Anwendung feststellen und zwar im Gesicht. Auf den Händen hat es länger gedauert. Der Unterschied im Gesicht ist ihr zunächst durch Vorher-Nachher-Bilder, die sie für einen besseren Vergleich gemacht hat, aufgefallen. Außerdem war nach einigen Wochen Anwendung weniger Make-Up notwendig, um die dunklen Flecken vollständig abzudecken.

Der ausführliche Test mit Biovolen Kressesalbe dauerte ganze 3 Monate, denn dann war die Salbe vollständig aufgebraucht. Manuelas Fazit: Kleine und helle Altersflecken sind komplett verschwunden. Dunkle und größere Flecken wurden unauffälliger, aber konnten mit der Biovolen Kressesalbe nicht gänzlich aufgehellt werden. Manuela hat sich die Salbe nachgekauft und weiterverwendet und empfiehlt sie weiter.

Ist die Biovolen Aktiv Kressesalbe Testsieger?

Offizielle Testergebnisse sind für viele Menschen ein wichtiges Entscheidungskriterium. Gemeinnützige Verbraucherorganisationen wie die Stiftung Warentest, Öko-Test oder auch die Verbraucherzentrale sind dafür eine hilfreiche Anlaufstelle.

Im Netz gibt es verschiedene Tests und Vergleiche, bei denen Kressesalben unterschiedlicher Hersteller und Marken anhand ausgewählter Kriterien verglichen werden. Testsieger dieser Vergleiche ist nahezu ausnahmslos die Biovolen Aktiv Kressesalbe. Sie stammt von einem vertrauenswürdigen Hersteller, der qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe verarbeitet und Wert auf einen guten Kundenservice legt. Außerdem handelt es sich um ein Apothekenprodukt mit deutscher Markenqualität, während Konkurrenzprodukte unbekannter Hersteller oft nur bei Amazon erhältlich sind.

Sucht man nach offiziellen Testurteilen über die Biovolen Aktiv Kressesalbe, so wird man beim TÜV Saarland fündig. In einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit erhielt der Hersteller das Siegel mit der Note 1,6. Die Bestnote (1,3) wurde in der Kategorie „Qualität der Produkte“ erzielt. Die Ergebnisse und der Testbericht sind öffentlich einsehbar.

Offizielle Testurteile der Stiftung Warentest vom Öko-Test gibt es bisher nicht.

Warnungen der Verbraucherzentrale o.ä. existieren nicht.

Kressesalbe selber machen?

Beim Blick auf den Preis wird deutlich, dass die Biovolen Kressesalbe nicht zu den günstigsten Hautprodukten gehört. Daher suchen viele nach einem Rezept, um die Kressesalbe selber herzustellen - schließlich kann man Gartenkresse schnell und einfach selber anbauen.

Eine Salbe wie die Biovolen Kressesalbe selbstzumachen ist leider nicht so einfach möglich. Eine Cremebasis kann man sich zwar noch anmischen, den biotechnologischen Wirkstoff kann man ohne Labor aus der frischen Gartenkresse aber nicht herstellen. Damit das Kresse-Extrakt die nachgewiesene Wirkung hat, gibt es spezielle Extraktionsverfahren. Außerdem kommt der Wirkstoff in einer bestimmten Konzentration in der Aktiv Kressesalbe zum Einsatz.

Wer trotzdem von der antioxidativen Wirkung der Gartenkresse profitieren möchte, der sollte sie einfach roh essen. Auch von innen heraus versorgt die Pflanze den Körper mit wertvollen Nährstoffen und zellschützenden Antioxidantien.

Inhaltsstoffe der Biovolen Kressesalbe

Für die Herstellung der Biovolen Aktiv Kressesalbe kommen laut Hersteller Rohstoffe aus natürlichen Quellen zum Einsatz. Es kommen keine Silikone und Mineralöle, kein Mikroplastik und keine tierischen Stoffe zum Einsatz.

Kresse-Extrakt: Kern der Kressesalbe ist der Wirkstoff aus der Gartenkresse mit der Bezeichnung Lepidium Sativum Sprout Extract. Das Extrakt ist für den aufhellenden und vorbeugenden Effekt bei Altersflecken zuständig.

Pflanzliche Öle: Hauptbestandteil der Salbe sind natürliche Öle aus kontrolliert biologischem Anbau (Arganöl, Sheabutter, Jojobaöl etc.). Sie bilden die Basis der pflegenden Textur. Die wertvollen Öle spenden reichhaltige Feuchtigkeit und versorgen die Haut mit Vitaminen, Fettsäuren und Antioxidantien.

Feuchtigkeitsspender: Neben Ölen gehören feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe in eine gute Anti Aging Creme. In der Kressesalbe sind das u.a. Wasser, Glycerin und Hyaluronsäure. Glycerin und Hyaluron binden das Wasser und werden durch die Öle auf der Haut eingeschlossen. So ist für kurzfristige und langfristige Feuchtigkeit gesorgt, denn Öle allein können die reife Haut austrocknen.

Emulgatoren: Emulgatoren sind Hilfsstoffe, die ölige und wässrige Substanzen vermischen, sodass keine Schichten in der Salbe entstehen.

Antioxidantien: Eine Anti Aging Salbe wie die Biovolen Aktiv Kressesalbe kommt ohne zellschützende Antioxidantien wie Vitamin E und Isoflavone nicht aus. Sie beugen der Hautalterung vor und unterstützen die Regeneration der alternden Haut.

Ätherische Öle: Ätherische Öle sorgen nicht nur für einen angenehmen Duft einer Hautsalbe, sondern sind zugleich ein natürlicher Konservierungsstoff. So kann auf künstliche Konservierungsstoffe, die die Hautbarriere schädigen, verzichtet werden.

Anwendung der Biovolen Kressesalbe

Anders als viele andere Produkte gegen Altersflecken kann die Biovolen Aktiv Kressesalbe großflächig auf der Haut angewendet werden. Das Kresse-Extrakt wirkt selektiv - hellt also nur hyperpigmentierte Areale wie z.B. Altersflecken auf.

Für die besten Ergebnisse empfiehlt der Hersteller eine tägliche Anwendung, morgens und abends. Die Aktiv Kressesalbe ist als Tagescreme und Nachtcreme geeignet, sodass keine weitere Hautpflege notwendig ist.

Um der Entstehung und Nachdunkelung der Pigmentstörungen auf der Haut vorzubeugen, sollte vor der Kressesalbe eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor aufgetragen werden. So bleibt das Hautbild auch im Alter noch lange ebenmäßig.

Hat die Kressesalbe Risiken und Nebenwirkungen?

Produkte zur kosmetischen Anwendung - also auch Cremes und Salben - dürfen keine Nebenwirkungen aufweisen. Sonst wären sie nicht für den Verkauf im Handel freigegeben. Auch bei der Biovolen Aktiv Kressesalbe sind keine Nebenwirkungen oder andere Risiken zu erwarten.

Biovolen Kressesalbe günstig kaufen

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe ist kein günstiges Drogerieprodukt. Sparen kann man trotzdem, und zwar im herstellereigenen Online-Shop. Der Hersteller bietet einen Tiegel mit 100 ml Inhalt mit tagesaktuell geltenden Rabatten bereits zum Preis von 69,90 Euro an. Der Versand ist kostenfrei. Nur wer im Online-Shop kauft, kann außerdem von der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen.

Spar-Tipp: Beim Kauf von zwei Tiegeln gibt es zusätzlich 20 Euro Rabatt.

Kressesalbe in der Apotheke

Auch in der Apotheke kann man die Biovolen Kressesalbe kaufen. In der Apotheke des Vetrauens und in vielen bekannten Versandapotheken findet man die Salbe unter der PZN -16233396. Während der Tiegel in der örtlichen Apotheke ca. 100 Euro kostet, ist die Salbe online mit ca. 75 Euro etwas günstiger. Doch Achtung: Eine Geld-zurück-Garantie gibt es nicht.

Kressesalbe in der Drogerie

Eine Nachfrage beim Hersteller hat ergeben, dass der Verkauf bei dm, Rossmann und Müller derzeit nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen ist. Die originale Biovolen Kressesalbe findet man in der Drogerie daher nicht.

Kressesalbe bei Douglas

Seit einiger Zeit ist die Biovolen Pflegereihe mitsamt der Aktiv Kressesalbe im Online-Shop von Douglas erhältlich. Der Tiegel wird dort zum Preis von 100 Euro angeboten.

Bewertung Biovolen Kressesalbe

Altersflecken sind zwar ungefährlich, aber ein Verräter des Alters - und alt sieht niemand gerne aus. Mit Hilfe der Biovolen Aktiv Kressesalbe kann diese Alterungserscheinung vorgebeugt und verringert werden. Verantwortlich für die aufhellende Wirkung bei Altersflecken ist das Kresse-Extrakt. Zusätzlich pflegen die enthaltenen Öle und feuchtigkeitsspendenden Stoffe die reife Haut. Im Kressesalbe Test hat die Testperson Manuela positive Erfahrungen gemacht und auch andere Kunden sind zufrieden. In aktuellen Kressesalbe-Vergleichen schneidet die Biovolen Kressesalbe meist als Testsieger ab.

Um die Biovolen Aktiv Kressesalbe risikofrei testen zu können, bietet der Hersteller eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. So kann jeder eigene Erfahrungen mit der Salbe machen und sie bei Nichtgefallen zurückschicken.

*Name der Testperson geändert