Niemand braucht jetzt impfende Apotheker

Reichlich spät und damit unnötig: Dass nun auch die Apotheker in die Corona-Impfkampagne einsteigen, ist kurios. Nach viel zu vielen holprig verlaufenen Impf-Monaten läuft das System inzwischen stabil. Zusätzlich Impfstellen in Apotheken wären vor Monaten nötig gewesen, jetzt nicht mehr. Ein Kommentar.

Apotheker können jetzt auch eine Spritze setzen und dürfen sich an der Corona-Impfkampagne beteiligen.Doch noch gibt es einige offene Fragen. Foto: dpa

Die Nachricht klingt wie ein Treppenwitz. Ab heute dürfen auch Apotheker gegen das ­Coronavirus impfen. Schön, nur: Wer braucht das jetzt noch? Oder spitz gefragt: Warum konnten Apotheker nicht die Spritzen setzen, als die Schlangen vor den Impfzentren so lang waren wie die Wartelisten beim Hausarzt? Und der Unmut bei den Impfwilligen so groß war wie die allgemeine Not.

Planungswunderland Deutschland: In der nun schon überlangen Pandemie haben vor allem die Verantwort­lichen in der Politik viel Chaos veranstaltet und damit die Geduld der Bürger oft strapaziert. Erst gab es keine Masken, dann zu wenig Impfstoff, später wurden die eilends aus dem Boden gestampften Impfzentren geschlossen, nur um als Impfstellen wenig später aufzuerstehen. Und jetzt katzbalgen sie um die klügste Öffnungsstrategie . . .

Nun kommen also auch die Apotheker an die Impffront – als Nachhut, die niemand mehr braucht. Weil die Haus- und Fachärzte munter impfen und boostern und jeder, der will, alternativ im Impfzentrum terminlos den Ärmel aufkrempeln kann. Das System funktioniert – endlich und gottlob offenbar auch belastbar. Das Engagement der Apotheker in Ehren, aber: Es kommt zu spät.