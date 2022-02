Die Top 5 Fragen an einen Finanzberater

Wenn man auf der Suche nach einem Finanzberater in Münster oder anderen Städten Deutschlands ist, sollte man ihm auch die richtigen Fragen stellen können. Eine erste Frage kann sein, ob er Mitglied im Bundesverband deutscher Finanzberater ist. Darüber hinaus sollte der Finanzberater mindestens die folgenden fünf Fragen beantworten können.

Arbeitet ein Finanzberater auf Provision?

Auf diese Frage möchte man eine eindeutig negative Antwort hören. Die Unabhängigkeit des Beraters und seine Arbeitsweise nur im Interesse seiner Kunden sollte schon bei der Auswahl eine Rolle gespielt haben. Dieser Punkt ist aber wichtig genug, um regelmäßig überprüft zu werden.

Wie hoch sind die Gebühren für empfohlene Wertpapiere?

Diese Frage sollte man bei jeder Auswahl einer Investition stellen, sie wird aber leider von vielen Investoren vernachlässigt. Eines muss aber klar sein. Ein Prozent Gebühren pro Jahr sind dasselbe wie ein Prozent garantiert weniger Gewinn. Ein Fondsmanager muss dieses Prozent erst verdienen, bevor sein Fonds für den Anleger überhaupt irgendeinen Gewinn abwirft.

Was bedeutet die Liquidität einer Investition?

Hohe Liquidität bedeutet, dass man die Investition bei Bedarf kurzfristig ohne wesentlichen Preisabschlag verkaufen kann. Auch diese Frage sollte für jede einzelne Investition geklärt werden. Es gibt gesetzliche Regelungen, die vielleicht mit dem Wohl des Investors im Sinn beschlossen wurden, aber letztlich einen Nachteil für diesen darstellen.

Nicht besonders liquid sind ihrer Natur nach Investitionen in Immobilien. Der Käufer von Anteilen an Immobilienfonds hat aber weitgehende Rechte, sein Geld kurzfristig aus dem Fonds abzuziehen. Das funktioniert aber nur dann ohne Probleme, wenn nicht zu viele Anleger dieses Recht in Anspruch nehmen. Dann nämlich müssen die Fondsmanager Immobilienobjekte zu Schleuderpreisen verkaufen, um die Forderungen der Anleger befriedigen zu können. Ein guter Finanzberater weist auf solche Risiken hin.

Wie wichtig ist die Aufteilung in Assetklassen?

Unter Assetklassen versteht man Typen von Investitionen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und mehr. Ein Investor muss zuerst entscheiden, welche Prozentanteile seines Kapitals in die verschiedenen Assetklassen veranlagt werden sollen. Erst dann geht es um die Auswahl konkreter Wertpapiere.

Es ist allgemein anerkannt, dass die Aufteilung in Assetklassen für den Anlageerfolg mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger ist als die Wahl der Einzeltitel. Auch das sollte ein fähiger Finanzberater seinen Kunden vermitteln. Das gilt umso mehr, als die Aufteilung auf Assetklassen auch das Risiko der Gesamtveranlagung wesentlich mitbestimmt.

Soll man nur in Dinge finanzieren, die man auch versteht?

Sowohl Investoren als auch Berater lassen sich manchmal zu Veranlagungen in komplexe Instrumente verleiten, die sie nicht verstehen. Dazu gehören zum Beispiel bestimmte Arten von Derivaten. In diesem Fall möchte man vom Berater hören, dass man solche Investitionen gerade nicht empfohlen bekommen wird.

Fazit

Auch als Laie ist man einem Finanzberater nicht völlig ausgeliefert. Die Grundideen des Investierens sind recht einfach zu verstehen. Die Einstellung des eigenen Beraters zu diesen Punkten kann und sollte man dann selbst überprüfen.