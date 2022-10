Gaming der nächsten Generation mit der Xbox Series

Dank der hochwertigen Xbox Series Gaming Konsolen ist das Spielerlebnis so immersiv wie noch nie. Hervorragende Bild- und Sound-Qualität sind die Stärken der im November 2020 erschienenen Modelle S und X.

Foto: Kamil S via unsplash.com

Xbox Series X - das Flaggschiff der Modelle

Die Xbox Series X ist das leistungsstärkere Modell der Xbox-Series und biete dir ein spektakuläres Next-Gen Gaming Erlebnis. Als Microsofts Flaggschiff-Konsole erreicht sie höhere Frame-Raten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde und dank der SSD verkürzt sie die Ladezeiten drastisch. Sie bietet eine weitaus höhere visuelle Wiedergabetreue, als es die inzwischen in die Jahre gekommene Xbox One jemals konnte. Weitere Highlights der Xbox Series X sind die Quality-of-Life-Funktionen, darunter Quick Resume und FPS Boost. Dank dieser Funktionen können mehrere Spiele gleichzeitig laufen, man kann von Spiel zu Spiel springen und es ist problemlos möglich, dort weiterzuspielen, wo man gerade aufgehört hat.

Die Xbox Series X biete ein Gaming-Erlebnis der Extraklasse: mittlerweile wurden Hunderte Spiele für die Xbox X optimiert. Von First-Party-Titeln wie Halo Infinite und Forza Horizon 5 bis hin zu Blockbustern von Drittanbietern wie Cyberpunk 2077.

Die Xbox Series S: die kleinste Konsole, die Microsoft je hergestellt hat

Die Konsole der Xbox Series S ist deutliche kleiner als die der Xbox Serie X. Wenn man also nur wenig Platz im Zimmer hat oder sie überallhin mitnehmen will, ist das S-Modell genau die richtige Wahl. Die handliche Konsole benötigt weniger Strom und erzeugt geringere Wärme im Vergleich zu anderen Gaming-Konsolen.

Die Konsolen Der Xbox Series im Überblick

Die großen Vorteile der kleineren S-Serie sind:

man kann alle Games der nächsten Generation auch mit schmalem Budget und geringerem Energieverbrauch erleben.

es braucht keine Discs für Spiele oder Filme – alles ist online erhältlich.

ein Top Gaming-Erlebnis auch ohne 4K-Fernseher.

Die Xbox Series X dagegen:

ist hervorragend, wenn man eine reale Spielesammlung bevorzugt.

ist unschlagbar, was die Auflösung und die Qualität der Grafik angeht.

lädt mehrere Spiele gleichzeitig und verfügt über einen gigantischen Speicherplatz.

Man braucht also nur gut abzuwägen, was einem wichtig ist, und sich für die ein oder andere Konsole zu entscheiden. In beiden Fällen ist ein fantastisches Next-Gen Gaming Erlebnis garantiert.