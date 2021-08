Klasse statt Masse

Im Internet die Liebe zu finden, ist möglich seitdem das Internet für immer mehr Menschen zugängig gemacht wurde. Gab es damals die Möglichkeit sich in verschiedenen Single-Gruppen zu Daten, kamen schnell die Gedanken auf, richtige Singlebörsen ins Leben zu rufen. So wurden immer mehr Datingplattformen gegründet und seriöse Anbieter mussten sich einiges einfallen lassen. Während es mittlerweile kostenlose Singlebörsen gibt, die sich über Werbebanner auf der Homepage finanzieren, gibt es auch andere die nur eine Basisfunktion als kostenlosen Zugang anbieten. Dadurch lässt sich ein erster Eindruck gewinnen, ob die Plattform für einen geeignet ist.

Foto: by Helena Lopes on unsplash.com

Erfolgschancen bei LemonSwan

So ist auch die seriöse Partnerbörse LemonSwan eine kostenpflichtige. Dafür werden Fake-Profile deutlich minimiert und das höfliche Miteinander steht im Vordergrund. Hinzu kommen einige Vorteile für die Nutzer und viele wertvolle Tipps. Im LemonSwan Test gaben viele User an, dass sie sehr zufrieden mit dem Aufbau, der Idee und der Seriosität sind. Das steigert die Kundenzufriedenheit und macht diese Singlebörse so beliebt. Obwohl es LemonSwan erst seit wenigen Jahren gibt, sind hier rund 400.000 Mitglieder auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Doch nicht nur die Hausfrau von nebenan, sondern auch Akademiker sind bei LemonSwan auf der Suche nach Liebe. Anders als manch anderen Singlebörsen, ist mehr als die Hälfte aller User bei LemonSwan weiblich. So ist fast garantiert, dass für jeden Mann auch eine Herzdame dabei ist. Sie muss nur gefunden werden. Um die Erfolgschancen zu steigern, ist ein ehrlich ausgefülltes Profil mit einem neuen Bild sehr wichtig.

Premium-Mitgliedschaft

Viele Datingplattformen bieten verschieden Zugänge zum Flirtportal an. Von der kostenlosen Basismitgliedschaft, bis hin zur Premium-Mitgliedschaft, gibt es oft mehr als 2 Varianten, für die sich entschiedene werden kann. Jede Partnerbörse entscheidet selbst, welche Aktionen bei welcher Mitgliedschaft möglich sind. So kann es sein, dass ein kostenloses Mitglied zwar die Texte lesen und Mails beantworten kann, aber keine Bilder sieht und auch nicht selbst anschreiben kann. Als Premium Mitglied gibt es hingegen fast unbegrenzte Möglichkeiten. Da können Chats geführt, Profile gelesen, Bilder hochgeladen und Mails geschrieben werden. Oft sind die Mitgliedschaften in einer Form von Abo gestaltet. Daher sollte darauf geachtet werden, ob sich dieses automatisch verlängert oder nach einiger Zeit allein beendet wird. Bei selbst endenden Accounts gibt es jedoch die Mitgliedschaft die Variante Premium erneut zu buchen. Doch manchmal braucht es dies nicht, wenn bereits das Herzblatt gefunden wurde! Dann darf auch gerne die eigene Geschichte an die Partnerbörse gesendet werden.

Persönlichkeitstest auf Singlebörsen

Es gibt Datingplattformen, die bei Registrierung eines neuen Mitglieds einen Persönlichkeitstest ausfüllen lassen. Dies kann dabei helfen, dass andere User angezeigt werden, die zu den eigenen Wünschen passen. Dann heißt es anschreiben, kennenlernen, vielleicht auch telefonieren und treffen. Doch daneben ist es auch möglich, selbst zu stöbern, ob die neue große Liebe noch Single ist. Es lohnt sich auch, sich einfach überraschen zu lassen. Oft passt genau das zu einem, was sich vorher keiner vorstellen konnte. Denn Traumfrauen und Traummänner sind oft nur ein Traum. Ein echter Partner hingegen bringt sich selbst und seine Bedürfnisse, aber auch Ideen mit ein. Dadurch kann es passieren, dass man gemeinsam ein ganz neues Hobby findet. Von dem vorher keiner träumen wollte.