Bad Hersfelder Festspiele - «Notre Dame» in der Stiftsruine

Festakt, roter Teppich und ein voller Zuschauerraum - nach zwei Pandemie-Jahren starten die Festspiele in Bad Hersfeld wieder in gewohntem Umfang. Mit im Ensemble in diesem Jahr: «Tatort»-Star Richy Müller und Anouschka Renzi.

Mit Prominenz und der Bühnenfassung eines Werkes der Weltliteratur werden an diesem Freitag (1.7.) die Bad Hersfelder Festspiele eröffnet.

Zum Auftakt der 71. Spielzeit erlebt das Publikum die Premiere von «Notre Dame» in der Stiftsruine. Ein Festakt wird zuvor die Saison einläuten, die zwar ohne Corona-Einschränkungen und bei voller Platzkapazität stattfinden soll, in diesem Jahr aber vom Krieg in der Ukraine überschattet wird.

Dabei wird auch die in Kiew geborene Regisseurin und Leiterin des Berliner Dokumentartheaters, Marina Schubarth, zu den Gästen sprechen. Zu den Festrednern gehören zudem Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) sowie Festspielintendant Joern Hinkel.

Verschiedene Spielarten von Liebe

Für Hinkel, der die Bühnenfassung des weltberühmten Romans «Der Glöckner von Notre-Dame» um die schöne Esmeralda (gespielt von Cathrine Sophie Dumont) und den körperlich eingeschränkten Quasimodo (Robert Nickisch) zusammen mit dem Dramaturgen Tilman Raabke geschrieben hat, geht es in dem Stück um die verschiedenen Spielarten von Liebe. Aber auch Ausgrenzung, Vorurteile, Stimmungsmache und die Angst vor Neuem stehen für ihn im Fokus des Stücks.

Auf der Bühne stehen werden auch «Tatort»-Star Richy Müller in der Rolle des düsteren Erzdiakon Claude Frollo und die Schauspielerin Anouschka Renzi, die gleich vier Rollen in «Notre Dame» spielt. Erstmals kommen in der Stiftsruine dreidimensionale Spezialeffekte zum Einsatz, die die namengebende Pariser Kathedrale erlebbar machen sollen.

Weil die Pandemie noch nicht ausgestanden ist, bleibt es auch bei den Bad Hersfelder Festspielen beim bangen Blick auf die regelmäßigen Corona-Tests. Die Leitung hoffe, dass alles wie geplant stattfinden könne, hieß es vor dem Auftakt. Mit dem Ticketvorverkauf sei man kurz vor dem Beginn «zufrieden angesichts der bewegten Zeiten».

Roter Teppich mit zahlreichen Promis

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie soll es am Freitag auch wieder ein Schaulaufen von Promis auf dem roten Teppich geben.

Auf der Gästeliste stehen die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Helen Schneider, die Schauspieler Götz Schubert und Michael Rotschopf sowie ihre Kollegin Elisabeth Degen, Lottofee Franziska Reichenbacher, TV-Moderatorin Mara Bergmann und zahlreiche andere Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, Medien, Politik und Wirtschaft.