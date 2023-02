Ballettchef entschuldigt sich für Hundekot-Attacke

Nach der Hundekot-Attacke auf eine Kritikerin steht der Choreograf Marco Goecke in der Kritik. Vor einer TV-Kamera rechtfertigte er sich. Jetzt gibt es eine Entschuldigung.

Drei Tage nach seiner Hundekot-Attacke auf eine Journalistin hat sich der Ballettchef der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, öffentlich entschuldigt. «Ich möchte mich bei allen Beteiligten, an erster Stelle bei Frau Hüster, für meine absolut nicht gutzuheißende Aktion aufrichtig entschuldigen», teilte der 50-Jährige am Dienstag in einem schriftlichen Statement mit. «Im Nachhinein wird mir klar bewusst, dass dies eine schändliche Handlung im Affekt und eine Überreaktion war.»

Goecke hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses in Hannover Wiebke Hüster, eine Journalistin der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer «schlimme, persönliche» Kritiken zu schreiben.