Bücher, die die Welt verbinden

Wir begeben uns nun auf eine magische Reise um den Globus. Wir lernen gemeinsam die verschiedenen Länder dieser Erde kennen und erfahren, wie ihre Stimme in die Welt hinausgetragen wird. Dies verrät uns eine wunderbare Weltkarte, die die am häufigsten übersetzten Bücher nach Land abbildet. Sie zeigt uns, was die Welt uns zu erzählen hat.

Die Stimmen der Erde

Jede Kultur, jede Nation, jedes Land hat seine eigene Stimme. Ein Kollektiv, welches sich zur Gemeinschaft zusammenschließt, ist wie ein Lebewesen mit vielen verschiedenen Köpfen. Die Köpfe sprechen in unterschiedlichen Stimmen, erzählen unterschiedliche Geschichten und scheinen nicht immer einheitlich zu klingen. Doch diese Köpfe sind immer miteinander verbunden, da sie einen Körper teilen - das Land, in dem sie geboren sind und in dem sie leben. Dieses Land hat der ganzen Welt seine Geschichten zu erzählen, es will sich austauschen und verbinden mit dem Rest der Welt. Die Erde erzählt ihre Geschichten, und einige Menschen hören ihr gut zu und schreiben diese Erzählungen nieder, um sie zu teilen und zu verbreiten. Jedes Land hat eine Seele. Jedes Land hat seine eigene Ausdrucksweise, seine eigenen Lebensgewohnheiten und Traditionen, seine Besonderheiten und Kuriositäten. Ein Geschichtenerzähler taucht ein in die Seele seiner Heimaterde, und auf seinem Tauchgang hebt er Schätze, die in Form von Literatur an die ganze Welt verschenkt werden. Einige dieser Schätze verlassen nie die Grenzen ihres Herkunftslandes, einige verstauben in Notizbüchern, ohne jemals in die große Welt gereist zu sein. Einige finden Anklang unter Verwandten und Freunden, werden in ihrer ursprünglichen Sprache erzählt und von Generation zu Generation weitergegeben. Diese Geschichten verbinden die Gemeinschaft, spiegeln ein Stück ihrer kollektiven Identität wieder. Andere Geschichten jedoch haben eine so laute Stimme, dass ihnen eine Stimme nicht zu reichen scheint. Sie wollen sich ausbreiten und die Welt entdecken, sie wollen auf anderen Sprachen erzählt werden. Sie wollen der Welt erzählen, woher sie kommen; wollen fremden Völkern zeigen, wodurch sie sich von ihnen unterscheiden und was sie vereint.



Eine weite Reise

Um eine Erzählung an eine andere Kultur weiterzugeben, braucht es einen Vermittler. Dieser Vermittler ist eine Person, die zwischen den Grenzen zweier Kulturen lebt und sich im Gebiet zweier Sprachen bestens auskennt. Er ist wie ein Zauberer, der aus einer Geschichte zwei macht. Diese Geschichten sind sich zwar sehr ähnlich, aber niemals identisch. Jede Sprache hat ihre eigene Persönlichkeit. Sie hat ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen, ihre Eigenarten und Besonderheiten. Eine Übersetzung gibt niemals genau das wieder, was das Originalwerk erzählt. Sie passt sich den Bedürfnissen der zweiten Kultur und ihrer Sprache an, und auf diese Weise entsteht ein neues Werk, welches dennoch in engster Verbindung mit dem Originalwerk steht. Der Übersetzer baut eine sprachliche Brücke zwischen zwei Kulturen, auf der die Geschichte sich bewegen kann und so die Menschen verbindet, die zwei verschiedene Sprachen sprechen. Die Geschichte legt hierbei eine weite Reise zurück. Sie verlässt ihr Heimatland und wagt sich ins Unbekannte, in ein Neuland, in dem sie Menschen begegnet, die sie vorher nicht kannte. Sie gibt diesen Menschen die Möglichkeit, über die Brücke, die der Übersetzer gebaut hat, in eine fremde Welt zu reisen.

Vernetzung der Welt

Wird eine Erzählung in eine dritte, vierte oder gar zweihundertfünfzigste Sprache übersetzt, entsteht ein literarisches Netzwerk, welches die gesamte Welt verbindet. Viele verschiedene Übersetzer sind am Bau des Kommunikationsnetzes beteiligt, das vom Herkunftsland der Geschichte ausgeht und sich in alle Richtungen über den Globus erstreckt. Die Geschichte enthält somit die Möglichkeit, in die gesamte Welt zu reisen und ihre Leser über diese Brücken in das Land reisen zu lassen, in dem sie einst entstand. Ihre Stimme ist nicht nur lauter geworden, sie hat sich vervielfältigt, tönt nun in den verschiedensten Tönen, in den unterschiedlichsten Sprachen und verbindet alle Menschen, die ihr begeben. Sie verbindet Menschen miteinander, die sich nie begegnen werden, aber durch das literarische Netzwerk miteinander verbunden sind. Sie haben die gleiche Geschichte gelesen und erlebt. Sie sind den Protagonisten begegnet, haben mit ihnen verschiedene Orte besucht und mit ihnen Aufgaben gelöst. Sie haben alle diese Geschichte erlebt, aber jeder von ihnen aus der Perspektive seiner Sprache. Denn die Sprache des Lesers ist das Fahrzeug, in welchem er sich in diesem internationalen Netz bewegt, in welchem er durch die verschiedenen Länder reist und Informationen liest und wiedergibt.

Ein Blick auf die Weltkarte

Ein leidenschaftlicher Leser ist in seinem Leben weit gereist. Er hat ferne Länder besucht, hat sich im Unbekannten verloren und sich in der Einsicht gefunden, dass wir alle miteinander verbunden sind. Wir sind verbunden durch feine Netzwerke, die die Geschichten dieser Welt zwischen uns knüpfen. Der Leser blickt auf die Weltkarte und sieht die Länder, die er bereist hat. Er bestaunt die Vielfalt der literarischen Welt und die Anzahl der Stimmen, die eine einzelne Geschichte auf so viele verschiedenen Arten und Weisen in unterschiedlichen Sprachen erzählen. Er spürt, dass diese Stimmen im Chor singen und gemeinsam ihre Geschichte erzählen. Geschichten in ihren zahlreichen Übersetzungen sind für uns alle da, um uns alle miteinander zu verknüpfen.