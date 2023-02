Jetzt auf Deutsch: «Der junge Mann» von Annie Ernaux

Eine Mittfünzigerin wählt sich einen fast 30 Jahre jüngeren Mann zum Liebhaber. Das ist in den 1990er Jahren für viele verstörend, ja geradezu skandalös, während die umgekehrte Konstellation schon immer gesellschaftlich akzeptiert zu sein schien. Die ältere Frau ist die Schriftstellerin Annie Ernaux, der junge Mann ein Student namens A. Sein Name tut hier nichts zur Sache, der junge Mann ist austauschbar.

Die französische Nobelpreisträgerin hat diese rauschhafte Liebesbeziehung, deren Ende von Beginn an einkalkuliert ist, viele Jahre später in einem Essay festgehalten. Als Mini-Buch mit 40 Seiten ist es jetzt auf Deutsch erschienen.

Man erkennt den typischen Ernaux-Stil: Knapp, nüchtern, präzise, analytisch. Genuss und Sex spielen eine Rolle, Romantik eher weniger. Ernaux erkennt in den kargen Lebensverhältnissen des jungen Mannes, in seinen ungeschlachten Manieren ihre eigene proletarische Vergangenheit wieder, während sie jetzt die Arrivierte, die Bürgerliche ist. Parallel zur Liebesbeziehung schreibt sie an einem Buch über ihre Jugend. Als es fertig ist, endet auch die Affäre. Der Liebhaber hat seine Schuldigkeit getan.

- Annie Ernaux: Der junge Mann, Suhrkamp Verlag, Berlin, 42 Seiten, 15,00 Euro, ISBN 978-3-518-43110-8.