Jonas Kaufmann kann wegen Luftröhrenentzündung nicht singen

Dem Sänger geht es nicht anders als vielen anderen auch: Er ist krank geworden im Urlaub. Das hat Konsequenzen für seine geplanten Auftritte in nächster Zeit.

Star-Tenor Jonas Kaufmann (52) hat seinen Auftritt beim «Oper für alle»-Konzert in Ansbach wegen einer Luftröhrenentzündung absagen müssen.

«Der Klassiker schlechthin: Kaum hat man Urlaub kommen all die kleinen Bakterien und Viren aus ihren Löchern gekrochen und nehmen sich des einmal entspannten Körpers an», sagte er kurz vor dem geplanten Konzert zum Saisonauftakt der Bayerischen Staatsoper am Freitag.

Er habe seinen Urlaub «mit einer unglaublichen Erkältung zugebracht» und klagte seither über festsitzenden Husten.

Auch für «La Forza del Destino» am 26. September in München habe er absagen müssen. Wann er wieder singen könne, sei noch unklar, sagte Kaufmann. Er müsse auf grünes Licht der Ärzte warten. Wie die Staatsoper mitteilte, sollte Tenor Piotr Beczala Kaufmann bei der Spielzeiteröffnung in Ansbach ersetzen.