Nürnberger Prozesse im historischen Gerichtssaal

Die Nürnberger Prozesse gegen führende Nationalsozialisten werden jetzt im historischen Gerichtssaal als Dokumentartheater erlebbar.

Das Stück «Saal 600: Spurensuche» von Regine Dura und Hans-Werner Kroesinger basiere auf Verhandlungsprotokollen und Berichten namhafter Prozessbeobachterinnen und -beobachter wie Erika Mann oder John Steinbeck, wie das Nürnberger Staatstheater am Dienstag mitteilte. Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler bringen diese in Ausschnitten zu Gehör. Die Uraufführung ist am 25. September geplant.

Am 20. November 1945 mussten sich in dem Schwurgerichtssaal erstmals in der Geschichte Vertreter eines Staates wegen ihrer Verbrechen verantworten. Die Alliierten stellten damals unter anderem Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß, Reichsmarschall Hermann Göring und NS-Außenminister Joachim von Ribbentrop vor einen Internationalen Militärgerichtshof, für den sich die vier Siegermächte zuvor auf einheitliche Rechtsmaßstäbe geeinigt hatten. Damit legten diese den Grundstein für ein modernes Völkerstrafrecht. Fast ein Jahr später endeten die Nürnberger Prozesse mit zwölf Todesurteilen.

Der Saal 600 im Nürnberger Justizpalast wird seit März 2020 nicht mehr für Gerichtsverhandlungen genutzt. Er gehört seitdem zum Museum Memorium Nürnberger Prozesse, das über die Kriegsverbrecherprozesse informiert. Für das dokumentarische Theaterstück entsteht in dem Saal ein Bühnenbild aus 25 Quadern und mehreren tausend Seiten Papier, die an die Berge von Prozessakten erinnern. Auf einer Videoleinwand wird außerdem dokumentarisches Material zu sehen sein.