8,12 Millionen schalten Dortmunder «Tatort» ein

Am späten Abend konnte das Dschungelcamp punkten. In der Primetime hatte TV-Kommissar Peter Faber die Nase vorn.

Der Dortmunder «Tatort»-Krimi hat am Sonntagabend in der Zuschauergunst weit oben rangiert. Die Folge «Du bleibst hier», in der TV-Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) noch immer den Tod seiner Kollegin Martina Bönisch zu verkraften hat, schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten 8,12 Millionen (26,0 Prozent) ein.

Das Liebesdrama «Frühling: Kleiner Engel, kleiner Teufel» mit Simone Thomalla, Kristo Ferkic und Christoph M. Ohrt holten sich 6,02 Millionen (19,2 Prozent) ins Haus. Die RTL-Reisereportage «Dr. Bob's Australien» schauten sich 1,59 Millionen (5,2 Prozent) an. Deutlich erfolgreicher war der Privatsender aber zu späterer Stunde mit dem RTL-Dschungelcamp «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!», das ab 22.15 Uhr 3,31 Millionen (18,8 Prozent) vor den Bildschirm lockte.

Sat.1 hatte die deutsche Komödie «Fack ju Göhte 2» mit Elyas M'Barek, Karoline Herfurth und Jella Haase zu bieten, das wollten 1,28 Millionen (4,3 Prozent) sehen. ProSieben strahlte American Football aus. Das Match der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills brachte im Abschnitt ab 19.52 Uhr 1,02 Millionen (3,3 Prozent) zum Einschalten.

Kabel eins erreichte mit der Auswandererdoku «Willkommen bei den Reimanns» 870.000 Menschen (2,9 Prozent). Die Vox-Dokusoap «Hot oder Schrott - Promi Spezial» schauten sich 810.000 Leute (3,2 Prozent) an. Das Bergdrama «Everest» mit Jason Clarke, Josh Brolin und John Hawkes auf RTLzwei zog 690.000 Menschen (2,4 Prozent) an. ZDFneo zeigte den Actionthriller «Vantage Point - 8 Blickwinkel» mit Dennis Quaid und Forest Whitaker und hatte 560.000 Zuschauer (1,8 Prozent).