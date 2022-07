Ana de Armas wird zur platinblonden Marilyn Monroe

Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Im Netflix-Film "The Gray Man" spielte Ana de Armas an der Seite von Ryan Gosling.

Zwei Monate vor dem Streaming-Start von «Blonde» hat Netflix einen Trailer für das mit Spannung erwartete Marilyn-Monroe-Biopic veröffentlicht.

Das knapp zweiminütige Video zeigt viele Facetten der Hollywood-Legende, umjubelt und von Selbstzweifeln geplagt. Mit platinblonden Haaren verkörpert die gebürtige Kubanerin Ana de Armas (34, «The Gray Man», «Knives Out») den Leinwandstar. «Marilyn Monroe existiert nur auf der Leinwand», sagt Armas als Monroe in einer Szene. Sie könne sich nicht an den Ruhm gewöhnen, sie fühle sich stets als Norma Jeane.

«Blonde» basiert auf einem Roman von Joyce Carol Oates und soll die Kluft zwischen der Privatperson Norma Jeane Baker (Monroes bürgerlicher Name) und der Kunstfigur Marilyn darstellen. Drehbuch und Regie übernahm Andrew Dominik («Killing Them Softly»). Der Trailer zeigt berühmte Filmszenen und den ikonischen Moment, als der Star mit wehendem weißen Kleid auf einem U-Bahn-Lüftungsschacht steht. Monroe starb im August 1962 mit nur 36 Jahren vermutlich an einer Überdosis Schlaftabletten.

«Blonde» feiert bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig (31. August bis 10. September) seine Premiere. Ab 28. September wird das Biopic auf der Streamingplattform Netflix abrufbar sein.