Berlin (dpa) - Bei der «Wetten, dass..?»-Show am 19. November wird Thomas Gottschalk auf seiner Couch unter anderem Hollywood-Star John Malkovich und Nationalfußballerin Alexandra Popp begrüßen. Popps Teamkollegin Giulia Gwinn ist ebenfalls dabei. Auch Schauspielerin Veronica Ferres sowie deren Tochter Lilly Krug stehen als Wettpatinnen bereit, wie das ZDF am Freitag mitteilte. Des Weiteren werden die Comedians Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst sowie der Tennisspieler und Olympiasieger Alexander Zverev erwartet. Gottschalks Show wird an dem Samstag ab 20.15 Uhr live aus der Messe in Friedrichshafen übertragen. An seiner Seite: Michelle Hunziker. Popstar Robbie Williams präsentiert auf der «Wetten, dass..?»-Bühne seinen aktuellen Song «Lost». Herbert Grönemeyer feiert Weltpremiere mit einem bisher noch unveröffentlichten Song. Als Newcomer ist die kanadische Sängerin Tate McRae dabei.