Helene Fischers erster großer Auftritt nach Baby-Pause

Florian Silbereisen hat die Schlagershows im Ersten in ein neues Zeitalter geführt. Wenn der vielbeschäftigte Schauspieler («Das Traumschiff») und Moderator («DSDS») die Stars der Stimmungsmusik auf der TV-Bühne versammelt, wird nicht einfach nur gesungen. Es wird gelacht und gelitten.

Vor den Augen von 4,62 Millionen kündigte zum Beispiel Jürgen Drews Anfang Juli bei Silbereisen sein Karriereende an. Er wolle sich beim Schicksal bedanken, sagte Drews («Ein Bett im Kornfeld») da mit Tränen in den Augen. Es sei eine schöne Zeit gewesen. Seinen letzten Auftritt wolle er im Herbst haben - natürlich in einer der Schlager-Shows von Silbereisen.

Man darf sich also auch an diesem Samstagabend auf manch rührenden Moment gefasst machen, wenn um 20.15 Uhr die Live-Sendung «Das große Schlagercomeback» im Ersten steigt. Top-Gast des Abends: Helene Fischer. Die erfolgreiche Sängerin («Atemlos durch die Nacht») wird den ersten großen TV-Auftritt nach der Babypause damit ausgerechnet in einer Show ihres Ex-Freundes haben.

Der zuständige Mitteldeutsche Rundfunk verspricht aber auch noch mehr von solchen «emotionalen und überraschenden Comebacks des Jahres», wie eine Mitteilung des Senders verrät. «ESC-Legende Nicole kehrt zurück auf die große Fernsehbühne. Nach jahrelanger TV-Pause gibt es ein Wiedersehen mit Nena.»

Das Publikum könne sich außerdem auf Maite Kelly, Vicky Leandros, Ross Antony und andere Stars freuen. Die mehr als dreistündige Eurovision-Sendung von MDR, BR und ORF wird live aus der Glashalle der Messe Leipzig übertragen, so der Sender.

Ein nicht ganz alltäglicher Gast in einer deutschen Schlagershow ist an diesem Abend die amerikanische Sängerin und Songwriterin Anastacia («I Belong to You (Il ritmo della passione)»). Das Fachportal schlager.de schließt aus diesem Coup: «Offensichtlich will man mehr internationale Stars dabei haben - ein Erfolgsrezept, das schon bei der Giovanni Zarrella Show funktionierte.»

Auch die Kelly Family soll in der Show auftreten. In Leipzig werden an dem Abend laut MDR-Angaben 2000 Zuschauer erwartet.