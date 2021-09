Klaas' «Late Night Berlin» kommt aus Sommerpause zurück

Klaas Heufer-Umlauf sitzt in der Kulisse seiner Late Night Show "Late Night Berlin" am Schreibtisch.

ProSieben zeigt ab Dienstag (14.9., 22.30 Uhr) neue Folgen seiner Spätshow «Late Night Berlin» mit Klaas Heufer-Umlauf.

In der ersten Ausgabe nach gut drei Monaten Sommerpause begrüßt Heufer-Umlauf (37) den Schauspieler Fahri Yardim («Jerks») und den Gastgeber der «ProSieben-Bundestagswahl-Show», den Journalisten Louis Klamroth, der am Mittwoch (15.9., 20.15 Uhr) in seiner Sendung Olaf Scholz von der SPD begrüßen wird, wie der Privatsender am Montag mitteilte.

Die Show-Rubrik «Kinder fragen Rapper» bekomme zudem vor der Bundestagswahl eine Politik-Ausgabe - sprich: Pauline und Romeo stellen in Einspielern Fragen an die Spitzenkandidaten Annalena Baerbock (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU).