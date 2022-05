Leni Klum wird Gastjurorin in Model-Show von Mutter Heidi

Leni Klum läuft als Model in ihrer Show "Leni Klum x About You" bei der Berliner Fashion Week über den Laufsteg.

Heidi Klum holt sich für ihre ProSieben-Show «Germany's Next Topmodel» einmal mehr Unterstützung aus der Familie:

Ihre 18-jährige Tochter Leni wird beim Halbfinale der Castingshow in der kommenden Woche Gastjurorin, wie in der ausgestrahlten Episode angekündigt wurde. «Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen», sagte «Modelmama» Klum in einer Vorschau auf das Halbfinale.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 48-Jährige für ihre Dauerbrenner-Modelshow die Familie ins Boot holt. Im vergangenen Jahr drehte die Band ihres Ehemanns Tom Kaulitz (32) beim «GNTM»-Finale ein Musikvideo mit den Kandidatinnen.

Leni Klum ist vor rund anderthalb Jahren in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten. Ihren ersten Modeljob hatte sie Ende 2020: Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde sie für das Cover und eine Fotostrecke der deutschen «Vogue» fotografiert.

Im Halbfinale der ProSieben-Modelsendung kämpfen in der kommenden Woche noch sechs Frauen im Alter zwischen 19 und 66 Jahren um den Einzug in die Endrunde - darunter mit Lou-Anne (19) und Martina (50) ein weiteres Mutter-Tochter-Gespann. Die Show verlassen musste kurz vor dem Halbfinale in der am Donnerstag ausgestrahlten Folge die 22-jährige Vivien. Das Finale ist für den 26. Mai geplant.