Schöneberger will bei «Verstehen Sie Spaß?» runter vom Gas

Barbara Schöneberger bezeichnet sich selbst als Hansdampf in allen Gassen, will aber bei «Verstehen Sie Spaß?» den Druck rausnehmen. «Ich habe beschlossen, ich muss runter vom Gas», sagt die Moderatorin. «Man wird ja irgendwie auch älter und reifer. Da erwartet man, dass ich Leute aussprechen lasse und zuhöre», sagte die 48-Jährige. «Von einer 28-Jährigen erwartet das niemand.»

Sie habe den Spleen entwickelt, möglichst effizient zu sein, alles schnell zu machen, Abkürzungen zu nehmen. Jetzt hinzunehmen, wenn mal etwas in der Fernsehshow länger dauert oder eine Antwort nicht prompt kommt, fordere sie schon heraus. Ob Schöneberger das gelingt, sieht man in der neuen, in Berlin aufgezeichneten Ausgabe, die das Erste diesen Samstag (20.15 Uhr) zeigt.

Mit von der Partie sind Schauspieler und Schauspielerinnen der ARD-Arztserie «In aller Freundschaft», der Sänger Nico Santos, die Schauspielerin Barbara Wussow, der Entertainer Riccardo Simonetti und Comedienne Tahnee. Santos wird in einer angeblich griechischen Botschaft vorgegaukelt, es gebe eine griechische Insel «Nicosantos» - was zu Problemen bei den Namensrechten führt. Für Simonetti läuft ein fingiertes Shooting mit dem Starfotografen Kristian Schuller aus dem Ruder.

Simonetti: Irgendeiner am Set nervt immer

Beide bleiben erstaunlich ruhig. «Ich muss ja sagen, dass die Realität bei solchen Shootings oft noch schlimmer ist», meint Simonetti dazu. «Ich mache das seit vielen Jahren, so schnell fahre ich da nicht aus der Haut, denn irgendeiner am Set nervt in der Regel leider immer.» Und auch Schöneberger hat festgestellt: «Wenn alle mitmachen bei sowas und du der Einzige bist, der das nicht normal findet, sagst du erstmal nichts. Ich wundere mich jedes Mal, dass das immer noch funktioniert - selbst wenn es noch so absurd ist.»

Aber Menschen seien gut und hilfsbereit - das gelte für Prominente genauso wie für andere Menschen, die bei der Sendung auch regelmäßig mit versteckter Kamera hereingelegt werden. Dieses Mal unter anderem von Tahnee an einem Drive-in-Restaurant, in einer Hundeschule, auf der Skipiste und in einem Erwachsenen-Hotel (Adults only). «Es gibt wenige mit kurzer Zündschnur, die schnell aus der Haut fahren», so Schöneberger. «Es ist nicht so, dass wir 80, 90 Prozent nicht nutzen können.» Etwa die Hälfte wolle nicht, dass das Material mit ihnen gezeigt werde.

Schöneberger: Mit gutem Gefühl rausgegangen

Sie selbst stellt Teilnehmende eines Kunstkurses auf die Probe. Verkleidet als Mallehrerin Connie wendet sie bislang wohl unbekannte Tipps und Tricks an, um die Kreativität ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern. Auch wenn ihr das Verkleiden gefällt, überlässt Schöneberger die Ideensuche der Redaktion. «Die machen das ja schon viel länger als ich», sagt sie. «Außerdem arbeite ich gerne nach Vorgaben. Freifliegend in einem Rahmen. Den sollen andere setzen.»

Den Kunstkursclip habe sie auch schon stolz ihrer Familie gezeigt, sagt Schöneberger. Ansonsten schaue sie ihre eigene Sendung - diese «Verstehen Sie Spaß?»-Ausgabe ist keine Liveshow - nicht. «Ich bin mit einem guten Gefühl rausgegangen. Wenn ich das jetzt sehe und denke, warum hab' ich das denn gesagt oder dieses Kleid an, das würde mich zu sehr stressen.» Rückmeldungen hole sie sich von ihren Eltern: «Die haben ein gutes Empfinden, die sind guter Durchschnitt im besten Sinne. Wenn die es gut fanden, zeigt sich das auch in der Quote.»