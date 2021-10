«The Masked Singer»: Tagesschau-Chefsprecher Riewa als Chili

Guten Abend, meine Damen und Herren, hier spricht die Chili: «Tagesschau»-Chefsprecher Jens Riewa ist als erster Prominenter bei der Musik-Show «The Masked Singer» enttarnt worden.

Der 58-Jährige steckte im Kostüm einer riesigen Chili-Schote. Da er aber am Samstagabend in Köln zu wenige Stimmen der Zuschauer erhielt, musste er die feurige Maske ablegen. Wie Riewa zugab, passte die Kostümierung privat eigentlich gar nicht so gut zu ihm. «Ich bin in meinem privaten Umfeld berühmt dafür, dass ich null scharfes Essen vertrage», sagte er. «Aus einem einfachen Grund: Ich bekomme stundenlange Schluckauf-Anfälle.»

Jens #Riewa, der Chefsprecher der @tagesschau, steckte in der #Chili. Danke, für diesen scharfen Auftritt. Danke. — ProSieben (@ProSieben) October 16, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Bei «The Masked Singer» treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihre Identität aber hinter einer aufwändigen Kostümierung. Nur ihre Stimmen können Aufschluss geben, wer sich dahinter verbirgt. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. Riewa zog am Samstag den Kürzeren gegen ein Stinktier, einen Hammerhai und einen Teddy, die nun alle noch im Rennen sind. Es war der Beginn der fünften Staffel der beliebten ProSieben-Show.

Im «Tagesschau»-Kollegium hat man durchaus Erfahrung mit dem Format. In der vergangenen Staffel machte bereits Sprecherin Judith Rakers mit. Sie steckte damals in einem flauschigen Küken-Kostüm.