"Keine Zeit zu sterben” - der emotionalste Bond-Film aller Zeiten

In dieser Sequenz am Tresen ist Bond (Daniel Craig) fast der Alte, und Ana de Armas als kubanische Kontaktagentin Paloma sorgt für das komödiantische Highlight des neuen Bond-Films.

Bevor es in London nicht losging, mussten auch die Pressevorstellungen warten. So musste die versammelte Filmpresse in Berlin, Hamburg, München und Köln am Dienstagabend bis deutlich nach 21 Uhr ausharren, ehe auch in der Royal Albert Hall die erlauchten Gäste von William und Catherine bis Camilla und Charles Platz genommen und die Weltpremiere des neuen James-Bond-Films begonnen hatte.

Danach, um Mitternacht, war die Stimmung durchaus gemischt: Der definitiv letzte Bond-Film mit Daniel Craig (53) ist zwar stark, aber letztlich ein Psychodrama, das als Actionfilm posiert – und dabei die Last tragen muss, alle Handlungsfäden zusammenzubinden, die seit Craigs Entrée mit „Casino Royale” noch herumflatterten. Die fünf Craig-Filme bündeln sich so zur grüblerischen Miniserie mit übergreifenden Handlungsbögen, weit entfernt von den unbekümmerten Exotik-Abenteuern vergangener Zeiten.

Längste Laufzeit

In einer wahren Verschiebungsoperette hatte sich der Start von „Keine Zeit zu sterben” coronabedingt immer wieder verzögert, jetzt ist die offiziell 25. Bond-Sause endlich zu besichtigen. Vieles ist ziemlich ungewöhnlich in diesem mit 163 Minuten Laufzeit längsten aller Doppelnull-Filme: Zum Beispiel kommt die im Stil eines Gruselthrillers gehaltene Eröffnungssequenz ganz ohne 007 aus, Léa Seydoux als Psychiaterin Madeleine Swann ist zudem die erste Hauptdarstellerin der Bond-Reihe, die in zwei Filmen nacheinander dabei ist.

Zu Beginn befindet sich Bond mit Swann auf einer Liebesreise durch Italien, in der Altstadt von Matera kommt es zu einer von Regisseur Cory Fukunaga („True Detective”) fantastisch inszenierten Actionsequenz. Ein Instant-Klassiker ist die Szene, in der Bond und Swann reglos im Aston Martin sitzen, während unzählige Maschinengewehrsalven gegen die Panzerglasscheiben klatschen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Spätestens nach dem Vorspann, in dem zu Billie Eilishs Titelsong der Sanduhr-Sand träge verrieselt, ist klar, wer hier die eigentliche Hauptrolle spielen wird: der Tod. Der Plot um eine von M (Ralph Fiennes) in Auftrag gegebene Massenvernichtungswaffe (Nanoroboter) wirkt dagegen genauso austauschbar wie der Bösewicht mit dem beknackten Namen Lyutsifer Safin. Rami Malek spielt den japanophilen Schurken, wie schon seinen Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody”, hart an der Grimassen-Grenze. Toll dafür die Szene, in der Christoph Waltz als Blofeld ein letztes Mal auf Bond trifft: ein feines Darstellerduell.

Historisches Tabula rasa

Die Bond-Kollegen Q und Moneypenny tauchen ebenso wieder auf wie CIA-Freund Felix Leiter (Jeffrey Wright), der Bond aus seinem Vorruhestand auf Jamaika wieder zurück ins Spiel holt. In London ist die Nummer 007 inzwischen jedoch weitergegeben worden: Lashana Lynch macht dabei eine ausgesprochen gute Figur, und ihr Gefrotzel mit Bond – „Es ist nur eine Nummer!” – gehört zu den humoristischen Highlights des ansonsten arg grimmigen Films.

Am meisten Spaß macht definitiv Ana de Armas als chaotische Kubanerin Paloma. Leider verschwindet sie schnell wieder aus dem Film. Von Akt zu Akt wird „Keine Zeit zu sterben” dann immer düsterer, die psychologische Ausdeutung der Bond-Figur aus den letzten Filmen wird hier konsequent zu Ende geführt. Der Martini-trinkende Smokingträger wirkt im Finale ausgelaugt, selbst die Romanze mit Swann ändert nichts daran. Am Ende, über das viel geredet werden wird, steht eine historische Tabula rasa. Es ist wohl der einzig mögliche Schluss dieser fünf Filme: Danach kann alles passieren, auch in Neubesetzungsfragen.

Von „einer Pause von vier bis fünf Jahren“ geht der Präsident des James Bond Clubs Deutschland, Andreas Pott, nun aus: „In dieser Zeit wird sich die Produktion Gedanken machen, welchem Zeitgeist James Bond zu entsprechen hat. Denn auf der Höhe seiner Zeit war er ja immer.“