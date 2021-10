Albrecht Schuch bekommt International Actors Award

Schauspieler Albrecht Schuch, Shooting Star der deutschen Film- und Fernsehwelt, wird in Köln mit einem Preis für seine Leistungen als Darsteller ausgezeichnet.

Der 36-Jährige erhalte im Rahmen des diesjährigen Film Festival Cologne den sogenannten International Actors Award 2021, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Würdigung für einen «der momentan vielseitigsten und packendsten Schauspieler des Landes» ist mit 10 000 Euro dotiert. 2020 hatten die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (43) und der dänische Film-Star Mads Mikkelsen (55) den Preis bekommen.

Das 1991 gegründete Film Festival Cologne - früher Cologne Conference genannt - findet in diesem Jahr vom 21. bis zum 28. Oktober statt. Es zeigt neue Produktionen des deutschen und internationalen Film- und Fernsehmarkts.

Schuch hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Preise gewonnen. Bekannt wurde er unter anderem mit seinen Rollen im Drama «Systemsprenger» und in der Literaturverfilmung «Berlin Alexanderplatz». Geboren wurde Schuch in Jena, seine Schwester Karoline ist ebenfalls Schauspielerin.