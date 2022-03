Bill Murray und Jennifer Garner als Oscar-«Presenter»

Insgesamt zehn prominente «Presenter» sollen die Oscars am kommenden Sonntag präsentieren. Unter ihnen sind unter anderem Schauspielerin Jennifer Garner und Schauspieler Bill Murray.

Domenico Stinellis/AP/Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Die Hollywood-Stars Bill Murray, Jennifer Garner und Tiffany Haddish werden mit weiteren Promis bei der Oscar-Verleihung auf der Bühne als Helfer mitwirken.

Die Oscar-Akademie gab am Montag (Ortszeit) insgesamt zehn weitere «Presenter» für die Trophäen-Gala am 27. März bekannt. Darunter sind auch Sängerin H.E.R. und DJ Khaled, Transgender-Schauspieler Elliot Page, Profi-Surfer Kelly Slater und Snowboard-Superstar Shaun White. Die Stars helfen unter anderem mit, Preise bei der Show zu verteilen.

Zuvor waren für diese Aufgabe unter anderem schon Filmschaffende wie Anthony Hopkins, Rami Malek, Uma Thurman, Lady Gaga, Mila Kunis, John Travolta, Lupita Nyong’o, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Shawn Mendes und Tyler Perry benannt worden.

Die diesjährige Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood ist für den 27. März geplant. Gastgeberinnen der 94. Academy Awards sind die Schauspielerinnen Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes.