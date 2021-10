Doku über den Starkoch Yotam Ottolenghi

Er gehört zu erfolgreichsten Köchen und Kochbuchautoren unserer Zeit: Yotam Ottolenghi. Der 52-Jährige hat schließlich nicht nur mehrere Restaurants und Spezialitätenläden in London. Vor allem mit seinen Kochbüchern genießt er bei vielen Menschen weltweit regelrechten Kultstatus.

Seine Rezepte, seine Ideen - all scheint einen bestimmten Nerv zu treffen. Wurde der in Jerusalem geborene Ottolenghi einst mit Kolumnen im britischen «Guardian» bekannt, veröffentlichte er mittlerweile mehrere Kochbücher veröffentlicht. Nun kommt eine Dokumentation über ihn in die Kinos und ermöglicht Einblicke in seine Arbeit.

(Ottolenghi und die Versuchungen von Versailles, USA 2020, 78 Min., FSK ab 0, von Laura Gabbert, mit Yotam Ottolenghi)