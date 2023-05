Filmstarts der Woche

«Asterix und Obelix» erleben neue Abenteuer, Vin Diesel lässt in «Fast & Furious 10» wieder die Muskeln spielen - das sind zwei der neuen Kinofilme in dieser Woche.

Vincent Cassel als Julius Cäsar in «Asterix & Obelix im Reich der Mitte».

Auf welcher Seite kämpfen Asterix und Obelix in ihrem neuen Abenteuer? Auch Ulrich Seidls umstrittener Film «Sparta» kommt nun in die Kinos, ebenso eine Fortsetung von «Fast & Furious» und die Geschichte eines Mannes, der erst im Alter lernt, das Leben auszukosten.

«Asterix & Obelix im Reich der Mitte»: Kampflust mit Starbesetzung

Paris (dpa) – Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Die Kaiserin von China befindet sich nach einem Staatsstreich im Gefängnis. Ihre Tochter und ihre Leibwächterin fliehen nach Gallien, um dort die heldenhaften Krieger Asterix und Obelix um Hilfe zu bitten. Hingerissen von der Schönheit der Prinzessin machen sich die beiden auf den Weg. Mit «Asterix & Obelix im Reich der Mitte» hat der französische Regisseur und Schauspieler Guillaume Canet erstmals eine Asterix-Realverfilmung gedreht, die nicht auf dem gleichnamigen Comic beruht. Dabei setzt er auf Stars wie Marion Cotillard, Vincent Cassel und Gilles Lellouche - und einen Zaubertrank aus Kung Fu und roher Kampfeslust der Gallier. Mit einem Budget von über 65 Millionen Euro ist der Film einer der teuersten Frankreichs.

- Asterix & Obelix im Reich der Mitte, Frankreich, 2023, 111 Min., FSK ab 6, von Guillaume Canet, mit Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel.

Trailer

«Sparta»: Ulrich Seidls umstrittener Blick auf Pädophilie

Wien (dpa) - Ein Fremder (Georg Friedrich) baut in einem rumänischen Ort hinter einem blickdichten Zaun ein Jugendzentrum für Jungen auf. Der Fremde kämpft gegen seine pädophilen Neigungen an und begeht doch laufend Grenzüberschreitungen. Filmemacher Ulrich Seidl wurde vorgeworfen, die Kinderdarsteller ohne ausreichende Betreuung mit Szenen rund um Alkoholismus, Gewalt und Nacktheit konfrontiert zu haben. Der österreichische Regisseur hat dies zurückgewiesen. Er erzählt seinen Film vielschichtig und einfühlsam. Letztlich leidet «Sparta» aber daran, dass Handlung und Schlüsselszenen viele interessierte Zuschauer nach der breiten Vorberichterstattung nicht mehr überraschen werden.

- Sparta, Österreich/Deutschland/Frankreich 2022, 99 Min., FSK 16, von Ulrich Seidl mit Georg Friedrich, Octavian Nicolae Cocis, Florentina Elena Pop.

Trailer

«Fast & Furious 10»: Film-Franchise mit Vin Diesel geht weiter

Berlin (dpa) - Mit «Fast & Furious 10» geht eines der erfolgreichsten Film-Franchises weiter. Das Action-Spektakel läuft schon - anders als der Titel es vermuten lässt - in der elften Fortsetzung. Natürlich wieder dabei: Hauptdarsteller Vin Diesel. Diesmal muss sich Dominic Toretto (Diesel) einem besonders gefährlichen Gegenspieler stellen, gespielt von Jason Momoa. Zu den weiteren Stars des Films gehören Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson und Rita Moreno.

- Fast & Furious 10, USA 2023, 141 Min., FSK ab 12, von Louis Leterrier mit Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Rita Moreno, Tyrese Gibson, Jason Statham, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson.

«Living»: Bill Nighy zwischen Verbitterung und Lebensfreude

Berlin (dpa) - Was bedeutet es, das Leben wahrhaftig zu leben? Im Drama «Living - Einmal wirklich leben» spielt Bill Nighy einen Beamten in den 1950er Jahren, der nach einer schweren Krankheitsdiagnose herausfinden will, wie er den Rest seiner verbleibenden Zeit bestmöglich auskostet. Der frustrierte Mann, gefangen im Trott der Verwaltungsarbeit, sucht nach wahrer Lebensfreude, denn ihm wird klar: Wirklich gelebt hat er bisher noch nicht. Für die Rolle wurde Nighy dieses Jahr für einen Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert.

- Living, Großbritannien/Japan/Schweden 2022, 103 Min., FSK 6, von Oliver Hermanus, mit Bill Nighy, Aimee Lou Wood.

Trailer