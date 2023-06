Michael Keaton dreht «Beetlejuice»-Fortsetzung

«Batman»-Star Michael Keaton (71) schwärmt von den Dreharbeiten zu der lange geplanten «Beetlejuice»-Fortsetzung. Es sei «so verdammt lustig», am Set zu improvisieren und Sachen zu erfinden, erzählte der Schauspieler der Filmseite «Empire Online». So viel Spaß bei der Arbeit habe er lange nicht mehr gehabt.

Unter der Regie von Tim Burton (64, «Batman», «Alice in Wonderland») schlüpft Keaton wieder in seine frühere Rolle als durchgedrehter Poltergeist. Die Original-Horrorkomödie «Beetlejuice» hatten sie 1988 gedreht. Sie würden im gleichen Stil wie damals vorgehen, sagte Keaton über die Fortsetzung.

Das Studio Warner Bros. will «Beetlejuice 2» im September 2024 ins Kino bringen, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Montag berichtete. Die Original-Komödie drehte sich um ein gestorbenes Ehepaar (gespielt von Alec Baldwin und Geena Davis), das in seiner Villa verweilen möchte. Sie heuern einen Poltergeist (Michael Keaton) an, um die neu eingezogenen Hausbewohner (mit Winona Ryder als Teenager-Tochter) zu vergraulen.

Neben Keaton ist auch Ryder wieder an Bord. Neu hinzu kommen Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci und Justin Theroux. Die 20-jährige Ortega ist der Star von Burtons Hit-Mystery-Serie «Wednesday».