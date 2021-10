«Online für Anfänger»: Über die Fallstricke des Digitalen

Blanche Gardin als Marie und Vincent Lacoste in einer Szene des Films "Online für Anfänger".

Dies ist natürlich nur eine der vielen Reaktionen, mit denen die Protagonisten in «Online für Anfänger» dem Wahnsinn und dem Fluch des Online-Daseins zu trotzen suchen. Nicht nur, dass die Sozialsatire in Frankreich eine halbe Million Zuschauer in die Kinos gelockt haben soll – sie wurde auch bei der letztjährigen Berlinale im Wettbewerb mit einem Silbernen Bären und damit einem der Hauptpreise prämiert.

Online für Anfänger, Frankreich/Belgien 2020, 110 Min., FSK ab 12, von Benoît Delépine und Gustave Kervern, mit Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero