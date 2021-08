Robin Wright gibt starkes Regiedebüt

US-Schauspielerin Robin Wright, Star der Netflix-Serie «House of Cards», tritt erstmals hinter die Kamera. Mit «Abseits des Lebens» inszenierte die 55-Jährige ein berührendes Drama, in dem sie selbst auch die Hauptrolle spielt.

Nach einem schweren Schicksalsschlag sucht eine Frau aus der Großstadt in einer Blockhütte in den Bergen Zuflucht, um in der einsamen Natur zu sich zu finden. Den Gefahren der Wildnis ist sie anfangs kaum gewachsen. Sie muss die Hilfe eines Jägers (Demián Bichir) annehmen, der ebenfalls ein Trauma zu überwinden hat. Der Film mit starken Naturaufnahmen wurde in den kanadischen Rocky Mountains gedreht (Abseits des Lebens, USA 2021, 89 Min., FSK ab 6, von Robin Wright, mit Robin Wright, Demián Bichir, Kim Dickens, https://www.upig.de/micro/land)